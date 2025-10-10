هفته شانزدهم لیگ برتر فوتبال آذربایجان غربی با ثبت شش دیدار و چند نتیجه پرگل، چهره تازه‌ای به جدول رده‌بندی داد و تیم‌ها را وارد مرحله‌ای حساس‌تر از رقابت‌ها کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، هفته شانزدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال آذربایجان غربی روز جمعه، ۱۸ مهرماه با انجام شش دیدار در شهر‌های مختلف استان برگزار شد و تیم‌ها در مسابقاتی تماشایی و پرگل به مصاف حریفان خود رفتند.

تیم آگرین سردشت در یکی از پرگل‌ترین دیدار‌های این هفته و در جدالی جذاب و هجومی موفق شد با نتیجه پرگل ۷ بر ۳ از سد شهدای شاهین دژ عبور کند و جایگاه خود را در جدول بهبود بخشد.

در دیگر بازی پرگل، تیم سینگان اشنویه با عملکردی مقتدرانه توانست اورین خوی را با نتیجه قاطع ۴ بر صفر شکست دهد و یکی از برد‌های مهم این هفته را به نام خود ثبت کند.

در سایر مسابقات، تیم پاریزن پیرانشهر با برتری ۲ بر صفر مقابل روناهی ارومیه به سه امتیاز ارزشمند دست یافت. همچنین گوک‌تپه مهاباد در خانه موفق شد با همان نتیجه ۲ بر صفر از سد محمدیار نوین بگذرد.

دیدار آسایش میاندوآب و حاجی‌خوش مهاباد نیز بازی نزدیکی بود که در نهایت با تساوی ۲ بر ۲ خاتمه یافت و امتیازات میان دو تیم تقسیم شد.

پاس ارومیه نیز در رقابتی سخت توانست با نتیجه ۱ بر صفر تیم امیدآفرینان میاندوآب را شکست دهد و سه امتیاز حساس این دیدار را به دست آورد.

به این ترتیب، هفته شانزدهم لیگ برتر فوتبال آذربایجان غربی با ثبت چند نتیجه پرگل و رقابت فشرده میان مدعیان به پایان رسید و تیم‌ها خود را برای دیدار‌های هفته آینده آماده می‌کنند تا در مسیر کسب عنوان قهرمانی گام‌های بعدی را بردارند.