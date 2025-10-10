جشنواره قنات، قلعه، قالی و قرمه در اسفندقه جیرفت برگزار شد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،جشنواره «قالی، قلعه و قنات»با هدف معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و گردشگری اسفندقه جیرفت برگزار شد.

زنان با لباس‌های کاملاً پوشیده سنتی رنگارنگ، گوهر‌های فرهنگی خود را از طریق بافندگی قالی‌های دستباف، آواز‌های محلی و آیین‌های سنتی به نمایش گذاشتند وحضور آنها نه‌تنها نشان‌دهنده نقش کلیدی زنان در حفظ و ترویج فرهنگ محلی است، بلکه گواهی بر زنده‌ماندن سنت‌های دیرینه در دل کوه‌ها و دشت‌های اسفندقه است.

ساز و سُرنا در عروسی‌های محلی در حاشیه جشنواره، مراسم یک عروسی محلی نیز برگزار شد که در آن، موسیقی سنتی منطقه با سازهایی، چون سرنا و دهل، فضایی پرانرژی و شاد ایجاد کرده بود.

. غذای محلی: «بزقورمه» یکی از دیگر جاذبه‌های این سفر، آشنایی با غذای محلی منحصر‌به‌فرد این منطقه بود و«بزقورمه»، غذایی سنتی که از کشک، گوشت گوسفند، پیاز، زردچوبه و ادویه‌های محلی تهیه و در ظروف سنتی سرو می‌شود.

پسته، انار، گردو از جمله محصولاتی بودند که در غرفه‌های جشنواره به نمایش گذاشته شده بودند و کیفیت بالا و طعم بی‌نظیر این محصولات، نشان‌دهنده ظرفیت‌های بالقوه این منطقه در حوزه کشاورزی و صادرات محصولات باغی است. به‌ویژه انار اسفندقه با دانه‌هایی شیرین و آبدار، مورد تحسین همگان قرار گرفت.