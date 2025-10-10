پخش زنده
راهپیمایی بشارت نصر با حضور مسئولان و قشرهای مختلف مردم بردسکن برگزار شد،
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، نماینده مردم بردسکن گفت: ملت ایران با وحدت و رهبری مقتدرانه در برابر دشمنان ایستاده است و دشمنان ایران اسلامی به بیچارگی افتاده اند.
حجت الاسلام جواد نیک بین امروز در حاشیه راهپیمایی بشارت نصر که با حضور قشرهای مختلف مردم بردسکن برگزار شد، افزود: دشمنان بدانند ایران اسلامی با هدف والایی که دارد، با رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و با اتحاد و همبستگی مردم، در برابر همه دشمنان ایستاده است.
وی گفت: معادلات دشمنان در برابر ملت ایران همواره با خطا همراه بوده است و به همین دلیل، آنان همیشه در انزوا قرار داشته اند و خواهند داشت.
نیک بین حضور گسترده مردم در راهپیمایی بشارت نصر را جلوه ای از بصیرت و غیرت ایرانی دانست و اظهار کرد: مردم ایران اسلامی بار دیگر نشان دادند که در دفاع از آرمان های انقلاب و مظلومان عالم، از جمله مردم مظلوم فلسطین، ثابتقدم هستند.
راهپیمایی بشارت نصر با شعارهای «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» و «لبیک یا خامنه ای» در خیابان های اصلی شهر بردسکن برگزار شد و با قرائت قطعنامه ای در حمایت از مردم فلسطین به پایان رسید.