نصب تندیس ۲ چهره ماندگار آذربایجان در تبریز
با حضور امام جمعه تبریز و در راستای شناساندن هر چه بیشتر مفاخر آذربایجان و تبریز دو تندیس از شهید آیتالله سید محمدعلی آلهاشم و سردار شهید مهدی باکری در تبریز نصب شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
، یعقوب هوشیار شهردار تبریز در مراسم نصب تندیس ۲ چهره ماندگار آذربایجان اظهار کرد:بر اساس سیاستگذاری مدیریت شهری در راستای معرفی مفاخر و مشاهیر آذربایجان دو تندیس از شهید آیتالله آلهاشم و سردار شهید مهدی باکری توسط هنرمند صاحب سبک کشور یونس رزمی طراحی و ساخته شد.
هوشیار هدف از اجرای این طرحها را ارجنهادن به فرهنگ ایثار و شهادت و ارتقای فضاهای فرهنگی و هنری شهر عنوان کرد و افزود: پیشتر نیز تندیسهایی از مفاخر بزرگ آذربایجان همچون ستارخان و جبار باغچهبان در سطح شهر نصب شده است و این روند تا پایان دوره ششم شورای اسلامی شهر تداوم خواهد داشت تا مشاهیر و مفاخر آذربایجان و تبریز به نسل جوان معرفی شوند.