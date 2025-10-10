افتتاح نمایشگاه اسوه پایگاههای بسیج سپاه ناحیه خرم آباد
نمایشگاه دستاوردهای بسیج پایگاههای بسیج سپاه ناحیه خرم آباد با عنوان «اسوه» در مصلای الغدیر خرم آباد گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، نمایشگاه دستاوردهای پایگاههای اسوهی بسیج پایگاه های مقاومت شهرستان خرم آباد با حضور حجت الاسلام و المسلمین سید احمد رضا شاهرخی نماینده ولی فقیه در استان و سردار باقری فرمانده سپاه لرستان در مصلی الغدیر خرم اباد گشایش یافت.
این نمایشگاه در قالب غرفههای فرهنگی، اجتماعی، سازندگی، اقتصاد مقاومتی و محرومیت زدایی بر پا شده است.