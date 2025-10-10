پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره حفاظت محیط زیست فاروج از دستگیری یک شکارچی غیرمجاز در عملیات مشترک محیطبانان این اداره و مأموران انتظامی پاسگاه نجفآباد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ عبدالرحمن زحمتی، رئیس اداره حفاظت محیطزیست گفت: با دستور مقام قضایی، در بازرسی از منزل متخلف، بخشی از اجزای لاشه یک رأس قوچ وحشی و یک قبضه سلاح ساچمهزنی کشف و ضبط شد.
وی افزود: متهم پس از تشکیل پرونده به جرم شکار غیرمجاز گونههای وحشی حمایتشده به مراجع قضایی معرفی شد.
وی افزود: براساس قانون جدید شکار و صید، جریمه ضرر و زیان شکار هر رأس قوچ وحشی ۹۸۶ میلیون ریال و برای میش وحشی ۳ برابر این مبلغ است.
وی ضمن قدردانی از همکاری مأموران انتظامی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیستمحیطی، موضوع را از طریق شمارهتلفن ۳۶۴۲۴۶۷۷ یا سامانه ۱۵۴۰ اطلاع دهند.