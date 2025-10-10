به گزارش خبرگزاری صداوسیما ،مرکزاصفهان؛ تیم فوتسال پالایش نفت اصفهان در چارچوب هفته دوازدهم لیگ برتر فوتسال میزبان شهرداری ساوه بود. بهنام فکور، علی شیری، سپهر صفری، وحید تقوی، ابوالفضل قاسمی، عباس علیپور، سعید افشاری، محمدجواد حیدری، امیرحسین تاجیک، محمد مرادی، امیرحسین خادمی و مهرداد هاتفی‌فرد شاگردان مهرداد جابری در تیم پالایش‌ نفت بودند.

بازی در نیمه نخست با برتری ۲ بر یک نماینده اصفهان به پایان رسید؛ در نیمه دوم اما گلی از خط دروازه‌ها عبور نکرد و پالایش نفت اصفهان با نتیجه ۲ بر یک به پیروزی رسید. بهنام فکور و علی شیری برای پالایش نفت اصفهان و عرفان محمدیان برای شهرداری ساوه گلزنی کردند.

به این ترتیب پالایش نفت اصفهان پنجمین برد خود را تجربه کرد و با ۱۷ امتیاز در رده هفتم جدول ایستاد؛ شهرداری ساوه نیز با ۶ امتیاز در رده سیزدهم قرار گرفت. لازم به ذکر است، پالایش نفت اصفهان در چارچوب هفته سیزدهم لیگ برتر روز جمعه ۲ آبان ماه مهمان نماینده شهرکرد خواهد بود.