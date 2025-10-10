پخش زنده
عملیات اجرایی احداث بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی خیرساز مرحوم اکبر محوی در شهر جدید سهند با حضور مسئولان استانی و محلی و خیر نیکاندیش آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی خیرساز که با پیگیریهای نهاد ریاست جمهوری و استاندار آذربایجانشرقی و همچنین متولیگری دانشگاه علوم پزشکی تبریز محقق شده در زمینی به مساحت ۳۲ هزار متر مربع در شهر جدید سهند احداث میشود.زمین این بیمارستان توسط شرکت عمران شهر جدید سهند تامین و پروانه ساختمانی آن صادر شده است.
ظفر محمدی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجانشرقی در آیین آغاز این عملیات گفت:اجرای این بیمارستان باید با همافزایی کامل تمامی ارگانها و با حداکثر سرعت پیش برود تا در موعد مقرر به بهرهبرداری برسد.
وی با تعیین خطمشی مشخص برای دستگاههای مربوطه افزود: هر مجموعهای باید با اولویتدهی به این پروژه به تکالیف خود در اسرع وقت عمل کند تا یکی از تاکیدات اصلی استاندار و دغدغههای مهم شهروندان سهندی در حوزه درمان مرتفع شود.
خیر سازنده بیمارستان نیز در این مراسم تعهد کرد:با تمام توان پای کار خواهد بود و طبق تعهدات داده شده این بیمارستان ظرف دو سال یا حتی کمتر از آن آماده بهرهبرداری خواهد شد.