پخش زنده
امروز: -
جشن هفتاد و پنجمین سال تاسیس انجمن خوشنویسان ایران با اعطای نشان افتخار به استادان خوشنویسی، گواهینامه استادی به تعدادی از اعضای انجمن و همچنین، تقدیر از شعب منتخب انجمن در کشور در حوزه هنری برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، غلامحسین امیرخانی رئیس شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران در مراسم هفتاد و پنج سالگی انجمن خوشنویسان گفت: تشکیلات انجمن خوشنویسان ایران، بیش از چهارصد شعبه در ایران و خارج کشور دارد و ارزش این نهاد مدنی بسیار بالاست.
وی بیان کرد: تاریخ یعنی گذشته را بشناسیم و بتوانیم عبرت بگیریم که دیگر اشتباهات را تکرار نکنیم. البته ما باید بین سطور تاریخ را بخوانیم که نوشته نشده است و سعی کنیم تاریخ را عبرتی برای امروز بدانیم.
مدیرعامل انجمن خوشنویسان ایران هم گفت: حضور جمع شما اعضای انجمن سبب شده تنور ما داغ بماند و ما در بهترین وضعیت و اوج قرار داشته باشیم. انجمن خوشنویسان ایران که در تاریخ ۱۳۲۹ هجری شمسی فعالیت خود را آغاز کرده و در سال ۱۳۴۶ در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است، یکی از نهادهای فرهنگی و هنری بینظیر در جهان و خاورمیانه است. بنیانگذاران این انجمن، نقش مهمی در توسعه و ترویج هنر خوشنویسی در ایران ایفا کردهاند. این انجمن در ابتدا با سه شعبه فعالیت خود را شروع کرد و اکنون به بیش از ۳۶۰ شعبه در سراسر کشور و خارج از ایران رسیده است.
میرحیدر موسوی افزود: هدف اصلی انجمن، نشر و زنده نگه داشتن تاریخ مدون خوشنویسی به عنوان هنر اصیل ایرانی-اسلامی است و در این مسیر آثار برتر و هنرمندانی با قدرت قلم بالا تربیت و پرورش یافتهاند، بهطوری که حتی هنرجویان جوان در سطح اساتید حرفهای ظاهر میشوند.
وی ادامه داد: انجمن خوشنویسان ایران همواره تلاش کرده است تا این هنر فاخر را توسعه دهد و استادان آن در این راه نقش کلیدی دارند. این نهاد تنها سازمانی است که در سیستم اداری خود کاملاً یکپارچه عمل میکند و در هر دوره، هفت آزمون همزمان در سراسر کشور برگزار میکند که نتیجه آنها توسط استادان و مدرسان تصحیح و اعلام میشود.
موسوی گفت: شورای ارزشیابی هنری انجمن با برگزاری جلسات منظم و دقیق، آثار هنرجویان و استادان را ارزیابی میکند و بر عدالت در ارزیابیها تأکید دارد. رویکرد عدالتخواهی در این انجمن، نه تنها در ارزیابی آزمونها بلکه در داوری جشنوارهها و مسابقات خوشنویسی نیز رعایت میشود، و بر همین اساس، هنرمندانی از طیفها و شیوههای مختلف در مسابقات برگزیده شدهاند.
مدیرعامل انجمن خوشنویسان افزود: در مسیر عدالتخواهی، برخی اعتراضاتی نیز مطرح شده است که ما با اعتماد کامل به سیستم و فرآیندهای آن، اعلام میکنیم که آماده شنیدن و بررسی هرگونه اعتراض هستیم و تلاش میکنیم تا مسائل به صورت کارشناسی حل و فصل شوند.
وی اظهار کرد: عملکرد این سیستم بر اساس قانون، شفافیت و مشورت است و قوانین آن بهروز میشود، از جمله آییننامههای جدید در کمیسیون حقوقی انجمن که بهتازگی اصلاح شده است. همچنین، مجامع و انتخابات شورای شعب در سراسر کشور به صورت منظم و همزمان برگزار میشود و اعضای مسئول انجمن، از مدیران شعب گرفته تا اعضای شورای ارزشیابی، از طریق فرآیندهای انتخاباتی و بر اساس خرد جمعی برگزیده میشوند.
موسوی گفت: همه اقدامات انجمن بر پایه همکاری و نظرات اعضای آن استوار است و اعضای هیئت مدیره، مدیران، استادان و مدرسان، بدون چشمداشت و سهمخواهی، در راه ارتقای هنر خوشنویسی تلاش میکنند.
مدیرعامل انجمن خوشنویسان ایران از امضای تفاهمنامهای با حوزه هنری خبر داد و افزود: این همکاری به برگزاری نشستهای تخصصی و برنامهریزیهای فرهنگی و هنری منجر خواهد شد.
در ادامه، تقدیر ویژه نیز از مسنترین آزمون دهنده؛ جواد یوسف کیایی، مینا تقیپور (هنرجویی که سه فوق ممتاز دارد) و عارف غلامی (هنرجویی که ۴ فوق ممتاز دارد) صورت گرفت.
سپس، رئیس شورای اسلامی شهر تهران در این مراسم با اشاره به اهمیت و ارزش هنر خط و خوشنویسی در فرهنگ ملی ایران گفت: امیدواریم این هنر همیشه جایگاه خود را حفظ کند و همه هنرمندان و اساتید بتوانند نقش خود را در ترویج و گسترش هنر خوشنویسی در جامعه ایفا کنند. خوشنویسی فارسی یکی از هویتهای ملی است که با آن شناخته میشود و در دنیا نمونهای بینظیر دارد.
مهدی چمران با تأکید بر اهمیت حفظ و توسعه خوشنویسی در نسلهای آینده، افزود: از استادان و هنرمندان این حوزه درخواست میکنم که با تلاش جمعی، هنر خط و خوشنویسی فارسی همچنان زنده و پررونق باقی بماند.
در بخش بعدی، نوبت به اعطای نشانهای افتخار به ابوالفضل نظمپرور، علیرضا هاشمینژاد و رضا یساولی رسید. غلامحسین امیرخانی، مهدی چمران، علیرضا نادعلی، آیدین مهدیزاده و مهدی مذهبی برای اعطای نشانهای افتخار روی صحنه آمدند.
نشان افتخار زندهیاد ابوالفضل نظمپرور به دختر او اهدا شد. همچنین، علیرضا هاشمینژاد و رضا یساولی نیز دیگر نشانهای افتخار انجمن را دریافت کردند.
امیراحمد فلسفی در ادامه مراسم پشت تریبون آمد و به اهمیت و جایگاه خوشنویسی در فرهنگ ایران تأکید کرد و افزود: این برنامه، فرصتی است برای هنرجویان از دوره مبتدی تا سرمایههای آینده انجمن خوشنویسان ایران، هستند که امروز موفق به دریافت گواهینامه شدند و به آنان تبریک میگوییم.
وی همچنین، نکاتی درباره فرآیند آموزش، آزمونها و داوریها در انجمن خوشنویسان ایران بیان و در پایان، بر اهمیت نگهداری و ترویج خوشنویسی به عنوان یک سرمایه فرهنگی و هنری تأکید کرد.
پس از صحبتهای امیراحمد فلسفی، نوبت به تقدیر از شعب نمونه کشوری رسید. برای این منظور امیراحمد فلسفی، الهه خاتمی و علی اشرف صندوق آبادی روی صحنه آمدند.
محمدعلی فراستی و فاطمه نجیبی از مشهد، بابک البرزنیا از قزوین، یونس نصیری از تبریز، امیر قادری از شیراز، اکبر مهری از کرج، مرتضی بنی عامریان از سنقر و حبیب اله برزجان از شاهرود تقدیر شدند.
سپس از مشاوران عالی انجمن خوشنویسان ایران؛ سیدشهابالدین شکیبا، محمدی سهروردی، ابوالقاسمی مسئول انتشارات، شکرخواه، گلکارزاده و مذهبی تقدیر به عمل آمد.
در ادامه، از کتاب «آداب خوشنویسی»؛ آموزش خط نستعلیق از غلامحسین امیرخانی رونمایی شد و تابلوی یادبود این کتاب امضا شد. سپس الواح استادی و گواهینامه استادی تنی از اعضای انجمن خوشنویسان ایران نیز اعطا شد.
در پایان جشن، نمایشگاه آثار خوشنویسی «ایران من» با موضوع ایران وطن من و شاهنامه فردوسی، با ۴۶ اثر در گالری عالی و ۶۰ اثر در گالری خانه یک حوزه هنری افتتاح شد.
آثاری از غلامحسین امیرخانی، محمد شهبازی، محمد جوادزاده، نصرالله افجهای، امیراحمد فلسفی، الهه خاتمی، علی شیرازی، کیخسرو خروش، علی اشرف صندوق آبادی، عباس اخوین، محمد سلحشور، میرحیدر موسوی، یدالله کابلی خوانساری، مجتبی ملکزاده، محمدعلی گرجستانی، حمید عجمی، علی مهری و .. در این نمایشگاه روی دیوار رفته است.