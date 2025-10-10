پخش زنده
تیم فوتبال سپاهان در هفته پنجم لیگ برتر بانوان پرسپولیس را با شکست بدرقه کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دیدار تیمهای فوتبال فولاد مبارکه سپاهان و پرسپولیس تهران در چارچوب هفته پنجم لیگ برتر بانوان کشور عصر امروز ورزشگاه کارگران قدس اصفهان برگزار شد.
مریم نامی، افسانه اقبال، زهرا پورحیدر، هانیه علیمردانی، معصومه همتی، الهام فرهمند، سپیده حاجینسب، نرگس سبکتکین، رکسانا معصومی، نگین نقدی و سوگند ۱۱ بازیکن منتخب بیان محمودی برای شروع بازی در تیم سپاهان بودند.
در سمت مقابل مریم آزمون سرمربی تیم پرسپولیس سمیرا محمدی، زینب عباسپور، سحر رمضانی، زهرا احمدیزاده، سهیلا شیرالی، ثنا صادقی، فاطمه رضایی، الهام عبدالرحمانی، سمانه قمری، فاطمه رضایی و نسترن محمدخانی را از ابتدا به میدان فرستاده بود.
تقابل تیمهای همسایه در جدول ردهبندی لیگ در حالی آغاز شد که سپاهان در ۴ دیدار گذشته ۲ برد و ۲ شکست به ثبت رسانده و در جایگاه پنجم ایستاده بود و پرسپولیس با یک برد، ۲ تساوی و یک باخت در رده ششم قرار داشت.
طلایی پوشان نیمه نخست با برتری یک بر صفر به رختکن رفتند؛ در ۴۵ دقیقه دوم تلاش قرمزپوشان برای بازگشت به بازی نتیجهای در بر نداشت و این سپاهان بود که با به ثمر رساندن یک گل دیگر در نهایت با نتیجه ۲ بر صفر فاتح نخستین الکلاسیکو فوتبال بانوان ایران شد.