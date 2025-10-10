به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،یزدانی رئیس دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی در آیین تجلیل از دانشجوی نمونه و استاد برتر این دانشگاه ضمن ابراز خرسندی از موفقیت بزرگ علمی برای دانشگاه فرهنگیان کشور و آذربایجان شرقی گفت:برای تعالی جامعه هر چند همه اقشار جامعه دخیل هستند اما نخبگان از نقش موثرتری برخوردار هستند و نیروی انسانی ماهر و فن آور توسعه جامعه را درپی خواهد داشت.

یزدانی تصریح کرد:اگر می‌خواهیم به قله‌های پیشرفت برسیم و در دنیا حرفی برای گفتن داشته باشیم راه حل آن در نخبه پروری می‌باشد.

وی ظرفیت‌های علمی دانشگاه فرهنگیان را برای کشور مهم توصیف کرد و افزود:در دفاع مقدس ۱۲ روزه دانشجویان و دانشمندان ایرانی با طراحی موشک‌های بومی نقش موثری در پیروزی ایفا کردند. امروز نیز باید با شناسایی استعداد‌ها و تامین منابع علمی مسیر توسعه فناوری را در دانشگاه فرهنگیان و کشور هموار کنیم.

گفتنی است دکتر جعفر عظمت دانشیار شیمی دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی برای سومین سال متوالی در فهرست دو درصد دانشمندان برتر جهان جای گرفت و امیر محمد بهرامی مداح دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی دانشجوی نمونه کشوری و نفر اول پنج دانشجوی نمونه برگزیده کشوری شد که هفته پیش توسط معاون اول رئیس جمهور تجلیل شد.