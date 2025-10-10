آیین تجلیل از دانشجوی نمونه و استاد برتر دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی
آیین تجلیل از دانشجوی نمونه و استاد برتر دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی در محل سالن شمس پردیس علامه امینی تبریز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،یزدانی رئیس دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی در آیین تجلیل از دانشجوی نمونه و استاد برتر این دانشگاه ضمن ابراز خرسندی از موفقیت بزرگ علمی برای دانشگاه فرهنگیان کشور و آذربایجان شرقی گفت:برای تعالی جامعه هر چند همه اقشار جامعه دخیل هستند اما نخبگان از نقش موثرتری برخوردار هستند و نیروی انسانی ماهر و فن آور توسعه جامعه را درپی خواهد داشت.
یزدانی تصریح کرد:اگر میخواهیم به قلههای پیشرفت برسیم و در دنیا حرفی برای گفتن داشته باشیم راه حل آن در نخبه پروری میباشد.
وی ظرفیتهای علمی دانشگاه فرهنگیان را برای کشور مهم توصیف کرد و افزود:در دفاع مقدس ۱۲ روزه دانشجویان و دانشمندان ایرانی با طراحی موشکهای بومی نقش موثری در پیروزی ایفا کردند. امروز نیز باید با شناسایی استعدادها و تامین منابع علمی مسیر توسعه فناوری را در دانشگاه فرهنگیان و کشور هموار کنیم.
گفتنی است دکتر جعفر عظمت دانشیار شیمی دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی برای سومین سال متوالی در فهرست دو درصد دانشمندان برتر جهان جای گرفت و امیر محمد بهرامی مداح دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی دانشجوی نمونه کشوری و نفر اول پنج دانشجوی نمونه برگزیده کشوری شد که هفته پیش توسط معاون اول رئیس جمهور تجلیل شد.