جهیزیه، هدیهای به نوعروسان زیر پوشش بهزیستی مسجدسلیمان+فیلم
معاون مشارکتهای مردمی و ظرفیتهای اجتماعی بهزیستی خوزستان از اهدای ۹ سری جهیزیه به نوعروسان زیر پوشش بهزیستی شهرستان مسجدسلیمان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان
، رستم کردزنگنه گفت: در راستای توانمندسازی و خانواده محوری جامعه هدف بهزیستی که از اهداف و رسالتهای این نهاد حمایتی است، با مشارکت خیرین و نیکوکاران، ۹ سری جهیزیه تهیه به نوعروسان زیر پوشش بهزیستی شهرستان مسجدسلیمان اهدا شد.
وی ارزش جهیزیههایی اهدایی را ۱۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: برای رفع موانع ازدواج جوانان و نیازهای خانوادههای زیر پوشش بهزیستی، نیازمند یاری و مشارکت خیرین و نیکوکاران هستیم.