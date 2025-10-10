معاون مشارکت‌های مردمی و ظرفیت‌های اجتماعی بهزیستی خوزستان از اهدای ۹ سری جهیزیه به نوعروسان زیر پوشش بهزیستی شهرستان مسجدسلیمان خبر داد.

جهیزیه، هدیه‌ای به نوعروسان زیر پوشش بهزیستی مسجدسلیمان+فیلم

جهیزیه، هدیه‌ای به نوعروسان زیر پوشش بهزیستی مسجدسلیمان+فیلم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، رستم کردزنگنه گفت: در راستای توانمندسازی و خانواده محوری جامعه هدف بهزیستی که از اهداف و رسالت‌های این نهاد حمایتی است، با مشارکت خیرین و نیکوکاران، ۹ سری جهیزیه تهیه به نوعروسان زیر پوشش بهزیستی شهرستان مسجدسلیمان اهدا شد.

وی ارزش جهیزیه‌هایی اهدایی را ۱۰۰ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: برای رفع موانع ازدواج جوانان و نیاز‌های خانواده‌های زیر پوشش بهزیستی، نیازمند یاری و مشارکت خیرین و نیکوکاران هستیم.