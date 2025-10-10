به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس سازمان بهزیستی کشور امروز در بردسکن گفت: تا پایان امسال نیمی از زوج های تحت پوشش بهزیستی در بردسکن جهیزیه رایگان دریافت خواهند کرد.

سیدجواد حسینی افزود: کمک‌ هزینه تحصیلی به دانش‌ آموزان و دانشجویان شهرستان بردسکن پرداخت می شود و در سطح کشور نیز ۶۵۰ هزار دانش‌ آموز از خدمات ویژه سازمان بهزیستی در حوزه تحصیل و فرهنگ بهره‌ مند هستند.

حسینی با اشاره به اقدامات عمرانی بهزیستی گفت: با مشارکت سپاه، عملیات ساخت مسکن برای ۲۱۰ هزار نفر از معلولان کشور آغاز شده است و سال گذشته نیز ۱۴ هزار واحد مسکونی برای این جامعه احداث شد.

وی با ابراز نگرانی از وضعیت مسکن معلولان افزود: ۱۴۶ هزار نفر از افراد دارای معلولیت در کشور فاقد مسکن هستند و با افزایش اعتبارات حوزه مسکن، سهم استان‌ ها و شهرستان‌ ها دیده شده است و در بردسکن نیز این اعتبارات تقویت خواهد شد.

حسینی با اشاره به دستاوردهای اشتغال‌ زایی گفت: ۷۱ هزار نفر از افراد دارای معلولیت به اشتغال پایدار دست یافته‌ اند و از ردیف پرداخت مستمری خارج شده‌ اند.

وی در ادامه به خدمات اورژانس اجتماعی اشاره کرد و گفت: در دو سال گذشته، دو و نیم میلیون تماس در حوزه خودکشی با اورژانس اجتماعی برقرار شده است که ۷۰ درصد آنها با موفقیت همراه بوده است و افراد از خودکشی نجات یافته اند.

حسینی ادامه داد: همچنین ۸۱ درصد تماس‌ها در حوزه کودک‌ آزاری مؤثر واقع شده است و در مجموع، ۶۵ درصد تماس ها منجر به عملیات موفق شده‌ اند.

اشتغال‌ زایی با انرژی خورشیدی و طرح‌ های تجمیعی

سیدجواد حسینی با اشاره به ظرفیت‌ های نوین اشتغال‌ زایی گفت: با ایجاد ۳۵ ساختگاه پنل خورشیدی و تولید بیش از ۱۰۰ مگاوات انرژی، توانسته‌ ایم زمینه اشتغال مستقیم را برای ۲۱ هزار نفر از جامعه هدف فراهم کنیم و این طرح‌ ها نه‌ تنها در راستای تولید ملی هستند، بلکه آینده‌ ای روشن برای اشتغال پایدار رقم می‌ زنند.

وی با اشاره به راه‌ اندازی سامانه اشتغال معلولان در کشور افزود: «تاکنون بیش از ۹۰۰ هزار نفر اطلاعات خود را در این سامانه ثبت کرده‌ اند و هدف توسعه شبکه تسهیل‌ گران شغلی و اتصال مؤثر افراد به فرصت‌ های واقعی بازار کار است.

حمایت از فرزندان بی‌ سرپرست تا اشتغال پایدار

حسینی با تأکید بر مسئولیت‌ پذیری سازمان در قبال فرزندان بی‌ سرپرست گفت: تا زمانی که برای فرزندان بی‌ سرپرست شغل پایدار ایجاد نکنیم، آن‌ ها را رها نخواهیم کرد. هدف ما توانمندسازی کامل این عزیزان برای ورود موفق به جامعه است.

خدمات گسترده غربالگری سلامت

وی به خدمات سلامت‌ محور سازمان اشاره کرد و گفت: ۱۸ میلیون غربالگری شنوایی در کشور انجام شده که منجر به نجات ۵۰ هزار نفر از ناشنوایی شده است و ۶۲ میلیون بار غربالگری بینایی برای کودکان صورت گرفته و ۵۵۰ هزار نفر از نابینایی نجات یافته‌ اند.

پوشش گسترده خدمات رفاهی و اجتماعی

حسینی با اشاره به گستره خدمات سازمان بهزیستی گفت: ۸ میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش خدمات خاص سازمان هستند و کل جمعیت ایران از خدمات عام بهزیستی بهره‌ مند می‌ شوند.

۲۸۴ هزار زن سرپرست خانوار از خدمات ویژه سازمان برخوردارند

در سفر رئیس سازمان بهزیستی به بردسکن مصوب شد که همه زنان سرپرست خانوار روستایی و عشایری شهرستان بردسکن به‌ صورت رایگان تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار گیرند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: بیش از یک میلیون سالمند در کشور در بیش از ۷۰۰ مرکز نگهداری و خدمات در منزل تحت پوشش هستند. همچنین ماهانه بیش از ۳۰۰۰ میلیارد تومان یارانه و مستمری به جامعه هدف پرداخت می‌شود

وی تصریح کرد: در بخش روایت خدمات جمهوری اسلامی ایران موفق عمل نکرده‌ ایم. باید تلاش کنیم تا خدمات گسترده‌ ای که ارائه می‌ شود، به‌ درستی به اطلاع مردم برسد.