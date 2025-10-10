امروز: -
جشن پیروزی مردم فلسطین در سراسر ایران

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۱۸- ۲۱:۵۸
برپایی راهپیمایی بشارت نصر در شهرهای کهگیلویه و بویراحمد

روز خاص مردم ایلام با برگزاری راهپیمایی بشارت نصر

راهپیمایانِ بشارت نصر در اردبیل فریادِ آزادیِ غزه سردادند

برچسب ها: جشن پیروزی ، حماس ، مردم ایران
