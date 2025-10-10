به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی معاونت امور هنری به نقل از اداره کل هنرهای نمایشی، در پی انتشار تصاویری از اختتامیه جشنواره «مهر و ماه» در فضای مجازی توضیحاتی را ارائه کرد.

بر اساس اعلام اداره کل هنرهای نمایشی، جشنواره یادشده در خارج از مرزهای جمهوری اسلامی ایران و در شهر دبی (امارات متحده عربی) به صورت جشنواره‌‌ای مستقل و بدون ارتباط با جمهوری اسلامی ایران برگزار شده و در نتیجه فاقد هرگونه نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره‌کل هنرهای نمایشی انجام گرفته است.

در این اطلاعیه تأکید شده است: حضور برخی ایرانیان در این جشنواره به صورت شخصی بوده و هیچ‌گونه ارتباطی با نهادهای رسمی فرهنگی و هنری کشور نداشته است.

اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان، نسبت به بی‌اخلاقی سیاسی برخی رسانه‌های مجازی در روزهای گذشته با عناوینی مانند جشنواره وزارت ارشاد یا تلاش برای ربط دادن این رویداد به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی اعتراض کرد و حق پیگیری قضایی در این مورد را محفوظ دانست.