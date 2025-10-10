آزمون اخذ پروانه مشاوران خانواده مرکز وکلای قوه قضائیه، پس از ۵ سال وقفه، در سه رشته روانشناسی، مددکاری اجتماعی و مشاوره حقوقی، برگزار شد.

حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گفت: نتایج این آزمون، بعد از ۴۵ روز کاری، اعلام می شود.

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گفت: سامانه "مسیر" ، به نشانی اینترنتی masir.23055.ir، یکی از راه های ارائه دریافت مشاوره حقوقی و روانشناسی در زمینه خانواده است.