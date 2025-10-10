رئیس اداره راه و شهرسازی اندیکا از تامین و تحویل ۲ هکتار زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، رضا غفاری اظهار کرد: مجموعا ۶۷۸ نفر متقاضی در طرح جوانی جمعیت با ۴ فرزند زیر بیست سال ثبت نام نموده‌اند که از این تعداد ۳۱۶ نفر پالایش و تایید نهایی شده‌اند.

وی افزود: زمینی به مساحت ۲ هکتار در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت اجرای طرح نهضت ملی مسکن قرار داده شده است.

غفاری بیان داشت: ۳ فقره سند تک برگ جهت بیش از ۵۰ هکتاری اراضی ملی واقع در حریم تملک و حدود ۱۸ هکتار از این اراضی به طرح تفضیلی مصوب الحاق شده است.

رئیس اداره راه و شهرسازی اندیکا در خصوص طرح‌های راهسازی این شهرستان گفت: واریانت جدید چگارمان به غلامحسین آباد به طول ۲ کیلومتر با اعتباری افزون بر ۵۸ میلیارد تومان در حال اجرا است.

غفاری ادامه داد: مراحل خاک برداری این پروژه پایان یافته و در مرحله اجرای ابنیه فنی شامل ۳ دستگاه پل و اجرای دیوار حائل است.

وی اضافه کرد: این مسیر به عنوان یک دسترسی مهم به مرکز شهرستان و اتصال آن به محور اصلی اندیکا به چهارمحال بختیاری در کنار تنها مسیر موجود نقشی مهم در بهبود وضعیت پدافند غیرعامل شهرستان ایفا می‌کند.