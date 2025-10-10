تخم مرغ یک اَبَر غذای اصلی و بمب انرژی+فیلم
تخم مرغ به عنوان یک اَبَر غذای اصلی با داشتن ۱۳ ویتامین و مواد معدنی ضروری بدن، منبع کلیدی و مهمی از مواد مغذی است که بدن هر انسان به آن نیاز دارد.
این روز برای بزرگداشت ارزش تغذیهای تخممرغ و نقش آن در سلامت جهانی، کاهش سوءتغذیه و حمایت از امنیت غذایی نامگذاری شده است.
سالانه حدود یک میلیون تن تخم مرغ در کشور تولید میشود که سهم خوزستان از تولید این محصول مغذی ۱۶ هزار تن است و حدود ۸۰ درصد نیاز استان تامین میشود.
استان خوزستان دارای ۱۸ واحد مرغداری تخمگذار با ظرفیت یک میلیون و ۳۰۰ هزار قطعه است.