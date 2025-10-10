تخم مرغ یک اَبَر غذای اصلی و بمب انرژی+فیلم

تخم مرغ به عنوان یک اَبَر غذای اصلی با داشتن ۱۳ ویتامین و مواد معدنی ضروری بدن، منبع کلیدی و مهمی از مواد مغذی است که بدن هر انسان به آن نیاز دارد.