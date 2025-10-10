افتتاح مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست در اهواز+فیلم
مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست در اهواز باحضور جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمید سیلاوی، مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان در مراسم افتتاح مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست در اهواز با بیان اینکه در تلاش هستیم اینگونه مراکز را در سطح استان توسعه دهیم، گفت: به تناسب آسیبهای اجتماعی، تلاش داریم استعدادیابی کنیم و به این کودکان مهارتها و آموزشهای مختلف ارائه دهیم.
به گفته مهران کریمیان، مدیر کل بهزیستی خوزستان؛ ۵۸ مرکز در سطح استان از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست نگهداری میکنند.