

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در پایان سومین روز از رقابت‌های کانتندر جوانان تونس؛ در رده سنی کمتر از ۱۹ سال، فراز شکیبا و مبین امیری با عبور از سد رقبای خود به عنوان نفرات اول و دوم گروه‌هایشان راهی مرحله حذفی شدند. شکیبا پس از پیروزی برابر محمد جندوبی از تونس و نمایش نزدیک مقابل پر گوِرس از بلژیک، به عنوان نفر دوم گروه خود موفق به صعود شد و مبین امیری نیز با دو برد ارزشمند مقابل نمایندگان تونس و آلمان به عنوان نفر اول گروه خود به مرحله حذفی صعود کرد.

در رده سنی کمتر از ۱۵ سال، عرشیا لرستانی با کسب دو پیروزی پیاپی برابر آلکسی مارچوک از بلاروس و مؤمن سغایر از تونس به عنوان صدرنشین گروه راهی مرحله بعد شد. وانیا یاوری، تنها نماینده دختر کشورمان در این رقابت‌ها نیز با دو پیروزی قاطع برابر داریا خارلووا از قزاقستان و سلمی شارقی از تونس با اقتدار به جمع برترین‌های جدول اصلی راه یافت.

در رده سنی کمتر از ۱۱ سال نیز نیکان شیروانی با سه برد متوالی و بدون از دست دادن گیم مقابل رقبایی از الجزایر و تونس، مقتدرانه به عنوان صدرنشین گروه خود راهی مرحله حذفی شد.

پینگ‌پنگ‌بازان کشورمان از صبح امروز کار خود را در جدول اصلی این رقابت‌ها آغاز خواهند کرد.

هدایت ملی‌پوشان کشورمان در این رقابت‌ها بر عهده امین میرالماسی و سرپرستی کاروان اعزامی به عهده امین شیروانی است.