فرمانده انتظامی تبریز از دستگیری ۳ سارق و مالخر و کشف ۳۹ دستگاه دوچرخه و موتور سیکلت سرقتی در این شهر خبر داد.

دستگیری ۳ سارق و مالخر دوچرخه و موتور سیکلت در تبریز

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،سرهنگ محمد نعمتی گفت:در پی وقوع چند فقره سرقت دوچرخه در تبریز پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران کلانتری ۱۸ امام قرار گرفت.

وی ادامه داد: ماموارن با انجام کار‌های فنی و تخصصی، ۲ سارق و ۱ مالخر را در این زمینه شناسایی و با هماهنگی مراجع قضایی در یک عملیات غافلگیرانه آنان را در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

نعمتی افزود:متهمان دستگیر شده در تحقیقات و بازجویی پلیس به ۳۹ فقره سرقت دوچرخه و موتورسیکلت و پمپ آب اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان تبریز با اشاره به اینکه در بازرسی از مخفیگاه متهمان تعداد ۳۱ دستگاه دوچرخه و۷ دستگاه پمپ آب و ۱ دستگاه موتورسیکلت سرقتی کشف شد گفت:اموال مسروقه پس از شناسایی مالباختگان طی صورتجلسه‌ای به آنان تحویل داده شد.

سرهنگ نعمتی با بیان اینکه متهمان با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند از شهروندان درخواست کرد:توصیه‌های پلیس را در جهت حفظ و نگهداری اموال و پیشگیری از سرقت جدی گرفته و در صورت مشاهده و یا اطلاع از هرگونه موارد مشکوک و مهم مراتب را به پلیس اطلاع دهند.