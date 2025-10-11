به گزارش سرویس شهروند خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، فروش داروهای بدون نسخه یکی از مسائل مهم در حوزه بهداشت و درمان است که رعایت قوانین و مقررات مربوط به آن ضرورت دارد.رعایت قوانین فروش داروهای بدون نسخه نه تنها سلامت جامعه را تأمین می‌کند، بلکه به حفظ اعتبار و اعتبار حرفه‌ای داروسازان و پزشکان کمک می‌نماید.

پیام شهروند خبرنگار ما:

با سلام و احترام

اینجانب به عنوان یکی از شهروندان شهرستان شهرکرد، لازم دیدم نکته‌ای نگران‌کننده را به اطلاع برسانم. متأسفانه در ماه‌های اخیر مشاهده شده است که برخی از داروخانه‌های سطح شهرکرد اقدام به فروش داروهای اعصاب و روان از جمله زولپیدم، کلونازپام، آلپرازولام و داروهای مشابه بدون نسخه پزشک می‌کنند.



این داروها جزء داروهای محدود و اعتیادآور محسوب می‌شوند و طبق ضوابط قانونی، باید صرفاً با نسخه پزشک و در شرایط خاص عرضه شوند.

متأسفانه علاوه بر داروخانه‌ها، برخی از پزشکان نیز بنا بر درخواست بیماران، نسخه‌های آزاد برای این داروها صادر می‌کنند که این موضوع، زمینه سوءمصرف، وابستگی دارویی و آسیب‌های جدی روانی و اجتماعی را در پی دارد.



با توجه به آثار خطرناک و گسترش روزافزون مصرف خودسرانه این داروها، از مسئولان محترم دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، معاونت غذا و دارو، سازمان نظام پزشکی و دستگاه‌های نظارتی تقاضا دارم این موضوع را با دقت بررسی و با متخلفان برخورد قانونی لازم صورت گیرد.

ومن الله توفیق