رئیس جمهور آمریکا گفت: به نظر وی آتش‌بس در نوار غزه پابرجا خواهد بود، زیرا طرف‌هایی از مناقشه تاثیر پذیرفته‌اند که «همه از جنگ خسته‌اند.»

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در گفت‌و‌گو با خبرنگاران اظهار کرد: به نظرم این توافق پابرجا خواهد بود. همه آنها از جنگ خسته‌اند. فراموش نکنید که هفتم اکتبر روز وحشتناکی بود که یک هزار و ۲۰۰ نفر کشته شدند. حماس نیز ۵۸ نفر را از دست داد.

وی افزود: غزه بسیار مهم است. توافق صلح فراتر از غزه است. این صلح خاورمیانه است.

رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که به سرزمین‌های اشغالی و مصر سفر و در کنیست (پارلمان رژیم صهیونیستی) سخنرانی خواهد کرد، اما به زمان این سفر اشاره نکرد.

ترامپ با ابراز امیدواری نسبت به اینکه آتش‌بس در غزه «یک موافقت دائمی» باشد، افزود که غزه بازسازی خواهد شد و «برخی از کشور‌های بسیار ثروتمند» به بازسازی این باریکه کمک خواهند کرد.

وی همچنین گفت که دولت آمریکا یک «هیات صلح» ایجاد می‌کند و واشنگتن نسبت به «پیشرفت خوب اوضاع اطمینان حاصل می‌کند.»

در همین حال، شبکه‌ای‌بی‌سی نیوز آمریکا به نقل از «یک فرد آگاه» گزارش داد که نیرو‌های آمریکایی در راستای حمایت از آتش‌بس و نظارت بر آن به اسرائیل رسیده‌اند.