به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، لعیا قره چاللو با طراحی وسیله بازی برای کودکان به ویژه کودکان مبتلا به اوتیسم موفق به دریافت نشان طلا از مسابقات بین المللی اختراعات ۲۰۲۵ ژنو سوئیس شد.

دانشجوی شیمی کاربردی دانشگاه مراغه به عنوان یکی از نمایندگان ایران مقام نخست را در حوزه رباتیک و هوش مصنوعی از آن خود کرد.

قره چاللو در خصوص اختراع خود گفت: این وسیله بازی به گونه‌ای طراحی شده است که کودکان اوتیسم به راحتی می‌توانند اعداد، رنگ‌ها و هرآنچه می‌خواهیم را یاد بگیرند.

دانشجوی پژوهشگر و مخترع اهل مراغه پیش از این نیز موفق به دریافت عنوان عضویت در فدراسیون بین المللی مخترعان در سال ۲۰۲۲ شده است.

وی همچنین نشان نقره چهارمین دوره و نشان برنز سومین دوره مسابقات بین‌المللی اختراعات سوئیس در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ را در کارنامه خود دارد.

مسابقات جهانی اختراعات سوئیس ۲۰۲۵ به صورت مجازی با شرکت یک هزار طرح از ۲۷ کشور از جمله آمریکا، کانادا، استرالیا، مراکش، اندونزی، ترکیه، ایران، لهستان و روسیه زیر نظر مجمع بین‌المللی فدراسیون مخترعان (IFIA) در رشته‌های مختلف برگزار شد.