انفجاری مهیب در مرکز آموزش پلیس پاکستان در ایالت خیبرپختونخوا رخ داد و پس از آن گروه تحریک طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از پایگاه خبری «خراسان دائری»؛ در حالیکه فضای امنیتی پاکستان در پی هشدارهای اخیر دولت و ارتش این کشور به کابل در زمینه کمکاری علیه تروریسم متشنجتر شده است، بامداد امروز (شنبه) انفجاری بزرگ در نزدیکی مرکز آموزش پلیس در شهر «دیرا اسماعیلخان» روی داد.
منابع امنیتی پاکستان اعلام کردند: در این حمله یک مرکز پلیس در شهر «دیرا اسماعیل خان» هدف حمله چند راکت قرار گرفت و سپس تعدادی از مهاجمان مسلح وارد محوطه شدهاند.
به گفته مقامهای پلیس این حمله در حدود ۱۰ کیلومتری شهر دیرا اسماعیلخان و دو کیلومتری پاسگاه مرکزی پلیس در منطقه «صدر» رخ داده و ساختمان مرکز آموزش پلیس هدف مستقیم مهاجمان بوده است.
نیروهای امنیتی بلافاصله اطراف منطقه را محاصره کردند. در عملیات جستوجو و پاکسازی دستکم ۳ تروریست به هلاکت رسیدهاند.
منابع محلی میگویند سه راکت به سمت این مرکز شلیک شده و در ادامه صدای انفجار شدیدی شنیده شده است؛ پلیس اعلام کرد درگیری در محوطه بیش از یک ساعت ادامه داشته است.
در بیانیهای که از سوی گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان (TTP) منتشر شد این گروه با پذیرش مسئولیت حمله اعلام کرد یک عامل انتحاری با خودروی بمبگذاریشده به درب ورودی مرکز آموزشی پلیس برخورد کرده است.
همزمان منابع امنیتی از وقوع چند درگیری دیگر میان نیروهای دولتی و عناصر تحریک طالبان پاکستان (تی تی پی) در مناطق مختلف ایالت خیبرپختونخوا خبر دادهاند.
صبح جمعه در درگیری مسلحانه در منطقه ماموند از نواحی شهرستان باجور دو نیروی امنیتی پاکستان جان باختند.
به گفته منابع امنیتی درگیریها در این مناطق همچنان ادامه دارد و نیروهای ارتش در حال اعزام به مناطق مختلف این ایالت هستند.
این حملات در شرایطی انجام میشود که سخنگوی ارتش پاکستان در نشستی خبری اعلام کرد: هر اقدامی لازم باشد برای امنیت مردم و خاک پاکستان انجام داده و میدهیم. وی از مقامات افغانستان خواست اجازه ندهد خاک آن کشور علیه پاکستان مورد استفاده گروههای تروریستی قرار گیرد.
ناظران معتقدند شدت گرفتن حملات تحریک طالبان پاکستان در روزهای اخیر نشانگر افزایش فشار بر این گروه پس از هشدارهای صریح اسلامآباد و احتمال تغییر راهبرد ارتش در مقابله با تهدیدات مرزی است؛ موضوعی که پس انتشار گزارشها مبنی بر حمله هوایی پاکستان به مواضع تروریستی در خاک افغانستان بیش از پیش بالا گرفته است.
اوضاع متشنج بین پاکستان و افغانستان
پس از حمله هوایی شب گذشته در شهر کابل، منتسب به پاکستان، اوضاع همچنان بین افغانستان و پاکستان متشنج است. برخی رسانههای محلی در افغانستان از آمادگی مرزبانان این کشور و از درگیری در مرز افغانستان و پاکستان خبر دادهاند.
شب گذشته به یک خودرو در شهر کابل حمله هوایی شد. گفته میشود پاکستان سران تحریک طالبان پاکستان را در کابل هدف قرار داده است. این حمله با واکنش تند چهرههای سیاسی افغانستان مواجه شد.
شب گذشته همچنین پاکستان به یک بازار محلی در شهرستان برمل ولایت پکتیکا حمله کرد. این حمله تلفات نداشت، اما خسارات مالی برجای گذاشت.
وزارت دفاع افغانستان در واکنش به این حمله در بیانیهای تند اعلام کرد: پاسخگویی به این حمله را حق مشروع خود میداند.
پاکستان، افغانستان را به پناه دادن به جنگجویان تحریک طالبان پاکستان متهم میکند.
هر چند در حمله شب گذشته کابل ادعا شد هدف اصلی نور ولی محسود رهبر تحریک طالبان پاکستان بوده، اما این ادعا تاکنون تایید نشده است.