پخش زنده
امروز: -
به مناسبت روز جهانی و هفته ملی کودک، بیش از ۴۰۰ برنامه فرهنگی، هنری و آموزشی استان اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گفت: به مناسبت روز جهانی کودک و هفته ملی کودک، بیش از ۴۰۰ فعالیت متنوع فرهنگی، هنری و آموزشی در ۲۱ مرکز ثابت و سیار کانون در سراسر استان برنامهریزی و اجرا میشود.
سلیمان شهبازی یا بیان اینکه از جمله برنامههای شاخص این هفته، جشن نوکانها است افزود: این جشن از ۱۹ تا ۲۱ مهرماه در استان برگزار میشود و هدف از آن، آشنا کردن دانشآموزان پایههای اول و دوم ابتدایی با کتابخانههای کانون پرورش فکری است تا بتوانند به صورت رایگان از خدمات فرهنگی و آموزشی این مراکز بهرهمند شوند.
شهبازی از برگزاری جشن بزرگ شادی در روز دوشنبه ۲۱ مهر ماه در شهر یاسوج خبر داد و اضافه کرد: این جشن با حضور کودکان، نوجوانان و خانوادهها برگزار خواهد شد و برنامههای شاد و متنوعی برای آنان در نظر گرفته شده است.
وی همچنین از اجرای برنامههای زیستمحیطی خبر داد و گفت: روز یکشنبه ۲۰ مهر ماه برنامه پاکسازی محیطزیست با مشارکت کودکان و نوجوانان برگزار تا الگویی فرهنگی در راستای تربیت شهروندان مسئول و دغدغهمند نسبت به محیطزیست ارائه شود.
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان ادامه داد: در روز دوشنبه ۲۱ مهر ماه نیز دورههای آموزشی و تخصصی در حوزه علوم و فناوریهای نوین برای گروههای مختلف سنی برگزار میشود تا کودکان و نوجوانان با دستاوردهای علمی روز آشنا شوند.
شهبازی با بیان اینکه در روزهای گذشته بیش از پنجهزار دانشآموز در مراکز کانون یا برنامههای همکاران فرهنگی حضور داشتهاند، افزود: تلاش ما این است که در همه حوزههای هنری، ادبی، فرهنگی و علمی برنامههای جذاب و اثرگذاری را برای کودکان، نوجوانان و والدین آنان در این هفته برگزار کنیم.