پایان مسابقات قویترین مردان مازندران
مسابقه قویترین مردان مازندران با معرفی نفرات برگزیده به پایان رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ در این رقابتها که ۳۰ ورزشکار از سراسر مازندران حضور داشتند در وزن منفی ۹۵ کیلوگرم فریبرز فریدی مقام قهرمانی، مجتبی حبیبی مقام دوم و مهدی محسنی جایگاه سوم را به خود اختصاص دادند.
در وزن مثبت ۱۱۰ کیلوگرم محمد پارسا در جایگاه نخست قرار گرفت و کیوان نوروزی و حسین نیک نام در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند
در وزن منفی ۱۱۰ کیلوگرم نیز علی سلیمانی جایگاه نخست، یونس اسدی و حبیب مردانی جایگاه دوم و سوم مسابقه قویترین مردان این وزن را تصاحب کردند.
نفرات برتر هر اوزان به مسابقات قهرمانی کشور اعزام میشوند.