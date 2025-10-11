مسابقه قوی‌ترین مردان مازندران با معرفی نفرات برگزیده به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ در این رقابت‌ها که ۳۰ ورزشکار از سراسر مازندران حضور داشتند در وزن منفی ۹۵ کیلوگرم فریبرز فریدی مقام قهرمانی، مجتبی حبیبی مقام دوم و مهدی محسنی جایگاه سوم را به خود اختصاص دادند.

در وزن مثبت ۱۱۰ کیلوگرم محمد پارسا در جایگاه نخست قرار گرفت و کیوان نوروزی و حسین نیک نام در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند

در وزن منفی ۱۱۰ کیلوگرم نیز علی سلیمانی جایگاه نخست، یونس اسدی و حبیب مردانی جایگاه دوم و سوم مسابقه قوی‌ترین مردان این وزن را تصاحب کردند.



