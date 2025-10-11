پخش زنده
شهرستان های منطقه ترشیز به عنوان پایلوت اجرای طرح ملی فیبر نوری در خراسان رضوی انتخاب شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از مباحث مهم و تأثیرگذار در توسعه شهرستان های کاشمر، اجرای طرح فیبر نوری است که با اعتباری بیش از ۹۰۰ میلیارد تومان به زودی آغاز می شود.
حجت الاسلام جواد نیک بین افزود: این اقدام بزرگ نتیجه برگزاری شش جلسه تخصصی با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونان ایشان است که در نهایت منجر به صدور دستور اجرای این طرح در کل منطقه ترشیز شد.
وی ادامه داد: بر اساس دستور وزیر ارتباطات، زیرساخت فیبر نوری تا درِ منازل و محلهها در چهار شهرستان کاشمر، بردسکن، خلیل آباد و کوهسرخ اجرا خواهد شد و این طرح به صورت آزمایشی در کشور انجام می شود و زمینه ساز توسعه هوشمند در بخش های مختلف خواهد بود.
نیک بین گفت: توجه به زیرساخت های ارتباطی از اولویت های اصلی در توسعه مناطق شهرستان کاشمر است و اجرای این طرح، نقطه عطفی در مسیر رشد و تحول حوزه ارتباطات در منطقه به شمار می آید.
وی افزود: اجرای کامل این طرح نیازمند همراهی همه دستگاه ها بهویژه شهرداری ها و شرکت مخابرات است تا با تسهیل در مجوزها و زیرساخت ها، این طرح بزرگ ملی هرچه سریع تر به نتیجه برسد.
نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی گفت: با تحقق این طرح، زمینه برای توسعه دولت هوشمند، خدمات الکترونیکی، اشتغال دیجیتال و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان در منطقه فراهم خواهد شد و شهرستان های کاشمر به یکی از مناطق پیشرو در عرصه فناوری اطلاعات کشور تبدیل می شوند.