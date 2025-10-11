برگزاری جشنواره ماریم در جویبار
سومین جشنواره ماریم جشنوارهای به رنگ هنر و طعم در روستای بیزکی جویبار برگزار شد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ فرماندار جویبار گفت: برای احیای سنتهای بومی محلی مازندرانی و ایجاد شور و نشاط اجتماعی در سطح شهرستان، جشنوارههای مختلفی امسال برپا شد وجشنوار ماریم یکی از این جشنوارهها است
مدانلو افزود: در این جشنواره علاوه بر اجرای برنامهها و بازیهای بومی و محلی، ۳۰ غرفه عرضه محصولات و صنایع روستایی، گل وگیاه و غذاهای محلی با مشارکت مستقیم مردم چندین روستای شهرستان جویبار برپا شد
احسانی بخشدار مرکزی شهرستان جویبار نیز ضمن قدردانی از اهالی روستای تاریخی بیزکی گفت: در این جشنواره ۴۰ روستای بخش مرکزی مشارکت داشتند
در این جشنواره از کامران قاسمپور و ورزشکاران صاحب نام، فرهیختگان و خیران شهرستان جویباری نیز قدردانی شد
ماریم در زبان مازندرانی به بوته هندوانه، خربزه، کدو و جوانه های در حال رشد گفته میشود.