سومین جشنواره ماریم جشنواره‌ای به رنگ هنر و طعم در روستای بیزکی جویبار برگزار شد



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ فرماندار جویبار گفت: برای احیای سنت‌های بومی محلی مازندرانی و ایجاد شور و نشاط اجتماعی در سطح شهرستان، جشنواره‌های مختلفی امسال برپا شد وجشنوار ماریم یکی از این جشنواره‌ها است

مدانلو افزود: در این جشنواره علاوه بر اجرای برنامه‌ها و بازی‌های بومی و محلی، ۳۰ غرفه عرضه محصولات و صنایع روستایی، گل وگیاه و غذا‌های محلی با مشارکت مستقیم مردم چندین روستای شهرستان جویبار برپا شد

احسانی بخشدار مرکزی شهرستان جویبار نیز ضمن قدردانی از اهالی روستای تاریخی بیزکی گفت: در این جشنواره ۴۰ روستای بخش مرکزی مشارکت داشتند





در این جشنواره از کامران قاسم‌پور و ورزشکاران صاحب نام، فرهیختگان و خیران شهرستان جویباری نیز قدردانی شد





ماریم در زبان مازندرانی به بوته هندوانه، خربزه، کدو و جوانه ها‌ی در حال رشد گفته می‌شود.