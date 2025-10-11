پخش زنده
امروز: -
باغداران بخش توکهور و هشتبندی شهرستان میناب برداشت لیموشیرین را از هزار هکتار از باغهای این بخش آغاز کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس مرکز جهاد کشاورزی منطقه توکهور و هشتبندی پیش بینی کرد: امسال بیش از ۲۵ هزار تن لیمو شیرین از باغهای این منطقه برداشت شودکه ۱۰ درصد کمتر از مدت مشابه پارسال است.
اسحاق جعفری علت کاهش را فرسودگی باغها عنوان کرد.
برداشت لیمو شیرین تا اوایل آبان ادامه دارد.
وی افزود: محصول برداشتی به استانهای فارس، اصفهان، مرکزی و تهران ارسال میشود.
بیشتر بخوانید؛ پیش بینی برداشت ۴۰ هزارتن لیمو شیرین از باغهای میناب
رئیس مرکزجهاد کشاورزی منطقه توکهور و هشتبندی گفت: دهستان چراغ آباد، روستاهای هامین، توکهور و چاه غربال بیشترین سطح زیر کشت لیمو شیرین را در این منطقه به خود اختصاص دادهاند.
منطقه توکهور وهشتبندی بیش از شش هزار هکتار باغ مرکبات دارد که عمده آنها لیمو ترش، پرتقال، لیموشیرین و نارنگی است.