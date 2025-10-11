به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس مرکز جهاد کشاورزی منطقه توکهور و هشتبندی پیش بینی کرد: امسال بیش از ۲۵ هزار تن لیمو شیرین از باغ‌های این منطقه برداشت شودکه ۱۰ درصد کمتر از مدت مشابه پارسال است.

اسحاق جعفری علت کاهش را فرسودگی باغ‌ها عنوان کرد.

برداشت لیمو شیرین تا اوایل آبان ادامه دارد.

وی افزود: محصول برداشتی به استان‌های فارس، اصفهان، مرکزی و تهران ارسال می‌شود.

رئیس مرکزجهاد کشاورزی منطقه توکهور و هشتبندی گفت: دهستان چراغ آباد، روستا‌های هامین، توکهور و چاه غربال بیشترین سطح زیر کشت لیمو شیرین را در این منطقه به خود اختصاص داده‌اند.

منطقه توکهور وهشتبندی بیش از شش هزار هکتار باغ مرکبات دارد که عمده آنها لیمو ترش، پرتقال، لیموشیرین و نارنگی است.