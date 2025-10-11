پخش زنده
حمله خرس به دامدار جیرفتی در منطقه حفاظتشده زریاب موجب زخمی شدن دامدارشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، رئیس اداره محیطزیست شهرستان جیرفت گفت:در پی حمله یک خرس وحشی به یکی از ساکنان روستاهای توابع دیمندگویگان در منطقه حفاظت شده موسوم به زریاب، این فرد دچار آسیبهای جدی در ناحیه صورت بالاخص از ناحیه دو چشم شد.
محمد کمالی افزود:این دامدار مشغول فعالیت در اطراف روستا بود و وضعیت عمومی مصدوم پایدار است، اما شدت آسیبها بهویژه در ناحیه صورت و چشمها، نیازمند مراقبتهای تخصصی پزشکی است.
وی افزود: با هماهنگیهای صورتگرفته با نیروهای امدادی و درمانی، فرد مجروح بلافاصله به بیمارستان امام خمینی جیرفت منتقل و تحت عمل جراحی قرار گرفت و همچنین برای ادامه روند درمان، به مراکز درمانی تخصصی در مرکز استان اعزام خواهد شد.
وی گفت: هزینههای درمانی و دیه اجزای آسیبدیده افرادی که مورد حمله حیوانات وحشی حفاظت شده قرار میگیرند پس از اقدامات قانونی از طریق بیمه پرداخت میشود