مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه گفت: با آماده سازی چمن مصنوعی جدید مجموعه ورزشی کارمندان کرمانشاه میزبانی هاکی چمنی بانوان به کرمانشاه بازگشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ، مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه گفت : با تلاش‌های صورت‌گرفته وحمایت‌های استاندار کرمانشاه، عملیات نصب چمن مصنوعی جدید مجموعه ورزشی کارمندان کرمانشاه به متراژ ۸ هزار متر مربع با موفقیت انجام شد و تا پیش از مسابقات استعداد‌های برتر به بهره‌برداری خواهد رسید.

عزتی افزود: این مجموعه پس از آماده‌سازی کامل، میزبان مسابقات هاکی چمنی استعداد‌های برتر کشور در بخش بانوان خواهد بود؛ رقابت‌هایی که پس از ۲۰ سال وقفه بار دیگر به میزبانی شهر کرمانشاه از بیستم تا بیست‌وپنجم مهرماه برگزار می‌شود.

این اتفاق، گامی مثبتی در بازگشت کرمانشاه به عرصه میزبانی مسابقات ملی و توسعه زیرساخت‌های ورزشی بانوان استان است.