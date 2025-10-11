به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمد عشقی گفت: بر اساس اطلاع مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC)، حادثه سقوط یک بانوی کوهنورد در ارتفاعات برفخانه طزرجان شهرستان تفت دره لابزرگ به پایگاه امداد و نجات کوهستان این شهرستان اعلام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان یزد گفت: بلافاصله یک تیم ۵ نفره امدادی از پایگاه کوهستان تفت به همراه یک تیم ۴ نفره پشتیبان از شهرستان تفت با تجهیزات کوهستان به محل حادثه اعزام شدند. متأسفانه، بررسی‌ها نشان داد که این بانوی کوهنورد ۴۰ ساله بر اثر سقوط از ارتفاع و جراحات شدید جان خود را از دست داده است.

عشقی عنوان کرد: با هماهنگی ها، با مرکز اورژانس، تیم امداد هوایی نیز برای انتقال به منطقه اعزام شد، اما به دلیل شرایط نامساعد و نامناسب بودن محل برای فرود بالگرد، امکان عملیات هوایی فراهم نشد.

وی بیان داشت: همچنین دو تیم از مرکز استان تیم واکنش سریع به عنوان تیم پشتیبان به محل حادثه اعزام شدند و پیکر این کوهنورد پس از فیکس و بسته شدن در بسکت مخصوص توسط نجاتگران هلال‌احمر، به پناهگاه برفخانه منتقل و سپس با همکاری نیرو‌های امدادی و جهادی، به پایین کوه انتقال و تحویل عوامل ذیربط در محل داده شد.

جمعیت هلال‌احمر استان یزد ضمن ابراز همدردی با خانواده این بانوی کوهنورد، از عموم علاقه‌مندان به کوهنوردی خواست تا پیش از صعود، از شرایط جوی و مسیر‌های ایمن اطمینان حاصل کنند و تجهیزات کامل ایمنی را به همراه داشته باشند.