به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار شهرستان تربت‌حیدریه گفت: با آغاز برداشت زعفران در منطقه تربت‌حیدریه که از اواخر مهرماه آغاز و تا اوایل آذرماه ادامه دارد، تور‌های گردشگری داخلی و خارجی در قالب تور‌های تفریحی، علمی–پژوهشی و تجاری از مزارع زعفران این شهرستان بازدید می‌کنند.

مجتبی شجاعی افزود: گردشگران علاوه بر مشاهده مراحل کاشت، برداشت و فرآوری زعفران، از بزرگ‌ترین بازار گل زعفران کشور، پژوهشکده زعفران و کارخانه‌های فرآوری و بسته‌بندی زعفران نیز دیدن می‌کنند و با دمنوش‌ها و غذا‌های زعفرانی پذیرایی می‌شوند.

وی ادامه داد: بازدید از سایر جاذبه‌های تاریخی و طبیعی، کارگاه‌های صنایع‌دستی، اقامتگاه‌های بوم‌گردی و برگزاری نمایشگاه‌ها و جشنواره‌های محلی نیز در برنامه این تور‌ها پیش‌بینی شده است.

فرماندار شهرستان تربت‌حیدریه گفت: با توجه به جایگاه ویژه تربت‌حیدریه در تولید و کشت زعفران، اجرای تور‌های گردشگری کشاورزی می‌تواند نقش مؤثری در جذب و ماندگاری گردشگران و رونق اقتصادی منطقه داشته باشد.