به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این اطلاعیه آمده است:به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشی‌های برنامه ریزی شده در برخی نقاط سمنان به شرح ذیل انجام می‌شود:

سمنان:

- بلوار بسیج از میدان امیرکبیر تا پل جهاد از ساعت ۰۹:۰۰ صبح الی ۱۲:۰۰ ظهر

مهدیشهر:

- منطقه دربند مهدیشهر و شهمیرزاد محدوده بلوار آیت الله مومنی و شهرک مخابرات از ساعت ۰۹:۰۰ صبح الی ۱۲:۰۰ ظهر