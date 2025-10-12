پخش زنده
امروز: -
شرکت توزیع برق استان سمنان اعلام کرد: اشتراک برق مشترکان در برخی نقاط استان سمنان در روز یکشنبه بیستم مهر ماه قطع میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این اطلاعیه آمده است:به مـنظور انجام تعمیرات پیشگیرانه تأسیسات توزیع و افزایش قابلیت اطمینان شبکه، خاموشیهای برنامه ریزی شده در برخی نقاط سمنان به شرح ذیل انجام میشود:
سمنان:
- بلوار بسیج از میدان امیرکبیر تا پل جهاد از ساعت ۰۹:۰۰ صبح الی ۱۲:۰۰ ظهر
مهدیشهر:
- منطقه دربند مهدیشهر و شهمیرزاد محدوده بلوار آیت الله مومنی و شهرک مخابرات از ساعت ۰۹:۰۰ صبح الی ۱۲:۰۰ ظهر