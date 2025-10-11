پخش زنده
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان از میزبانی استان در رقابتهای ملی دومیدانی دختران کشور خبر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ محمد حمیدی در جلسه شورای تربیتبدنی استان با اشاره به میزبانی نزدیک به ۴۵۰ مهمان از سراسر کشور در قالب رقابتهای دوومیدانی دختران ۱۲ تا ۱۶ سال کشور، این رویداد را فرصتی برای معرفی فرهنگ غنی و ظرفیتهای گردشگری گلستان دانست.
او بر لزوم هماهنگی میان دستگاهها برای تأمین اسکان مهمانان تأکید کرد و پیشنهاد داد: از ظرفیت مهمانسراهای دولتی و خوابگاههای دانشگاهی استفاده شود.
حمیدی خواستار تسریع در اجرای طرحهای زیرساختی شد و افزود: با توجه به تخصیص ۲۰ میلیارد تومان برای هتل ورزش و ۳۰ میلیارد تومان برای استادیوم، انتظار میرود این پروژهها ظرف یک سال به بهرهبرداری برسند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان به اهمیت هفته تربیتبدنی اشاره کرد و افزود: برگزاری پیادهرویهای خانوادگی، مسابقات ورزشی و مراسم نمادین میتواند فضای نشاط و شادی را در سطح استان تقویت کند.