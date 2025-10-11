به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مسؤل برگزاری این مسابقات گفت: این دوره از مسابقات با شرکت ۳۰ چابک سوار از استان‌های کرمان، فارس و هرمزگان در دهکده المپیک میناب برگزار شد.

اسلام سقانژاد افزود: چابک سواران در سه رده اسب‌های فلات صفر امتیاز، امتیاز دار و قهرمانان با هم رقابت کردند.

وی گفت: در پایان در رده اسب‌های صفر امتیاز چابک سوار ابوالفضل ابوذری با اسب بی قرار، فرشید شبتاری با اسب باد صبا و محمد زارعی با اسب کیسان هر سه از میناب اول تا سوم شدند.

مسئول برگزاری مسابقات اسب دوانی افزود: در رده اسب‌های امتیاز دار هم فرشید شبتاری با اسب شورش، محمدعلی صادقی با اسب شیدا و مبیت بلان با اسب طلا هر سه از میناب اول تا سوم شدند و در رده اسب‌های قهرمانان چابک سوار محمد سام موسوی با اسب هویدا از شهرستان جیرفت، علیرضا رضا زاده با اسب الماس از بندر کنگ و مهرزاد نظافت با اسب یاشارفورگ از داراب به ترتیب اول تا سوم شدند.

سقا نژاد گفت: هفته دوم مسابقه اسب دوانی جنوب کشور، هفته آینده در شهرستان کهنوج استان کرمان برگزار می‌شود.

وی افزود: تا پایان سال ١١ دوره از این مسابقات در استان هرمزگان برگزار می‌شود.