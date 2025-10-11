به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: امروز ضمن کاهش محسوس دما در استان بارش‌ها در مناطق ساحلی و دامنه‌ها به صورت پراکنده پیش بینی می‌شود.

تاکامی افزود: فردا یکشنبه و دوشنبه جو استان پایدار و از عصر دوشنبه مجددا در مناطق ساحلی و دامنه با بارش‌های پراکنده همراه است و روز سه شنبه بر میزان بارش‌ها افزوده می‌شود.

وی با اشاره به اینکه ارتفاعات استان هم بارش‌ها بصورت پراکنده خواهد بود؛ افزود: از چهارشنبه تا پایان هفته جو استان پایدار با افزایش دما پیش بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی مازندران گفت: دیروز شیاده بندپی بابل با ۳۵ درجه سانتیگراد گرمترین و صبح امروز بلده با ۴ درجه سانتی گراد سردترین مناطق استان گزارش شد.

به گفته تاکامی دریا امروز مواج است برای فعالیت‌های دریایی مناسب نیست.