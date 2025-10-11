در نشست مشترک استاندار کرمانشاه و مدیران اقتصادی استان با مسئولان وزارت دفاع و هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی وابسته به آن، تفاهم‌های قبلی و سرمایه‌گذاری‌های جدید وزارت دفاع در استان پیگیری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ،استاندار کرمانشاه در نشست پیگیری سرمایه گذاری شرکت‌های وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح در استان کرمانشاه که با حضور امیر سعید صادقی مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی نیرو‌های مسلح، امیر دکتر رفیع رئیس هیئت‌مدیره هلدینگ غدیر، مهندس ابراهیمی عضو هیئت‌مدیره هلدینگ معدن، معاون اقتصادی استانداری و جمعی از مدیران استان برگزار شد، اظهار کرد: حضور مسئولان عالی‌رتبه وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و مجموعه‌های اقتصادی وابسته به این وزارتخانه در استان، سرمایه‌گذاری در صنعت قند و صنایع تبدیلی استان خیر و برکت و زمینه‌ساز توسعه اقتصادی و صنعتی کرمانشاه خواهد بود.

دکتر حبیبی گفت: قطعاً این حضور منشأ خیر و برکت برای مردم کرمانشاه خواهد بود و از تلاش‌های مجموعه وزارت دفاع در سراسر کشور، به‌ویژه در استان کرمانشاه در حوزه‌های اقتصادی، خدمات‌رسانی و دفاعی تقدیر می‌کنم.

استاندار کرمانشاه با اشاره به ظرفیت‌های بالای استان در بخش‌های کشاورزی، صنعتی، گردشگری، گاز و پتروشیمی افزود: کرمانشاه از ظرفیت‌های بی‌نظیر سرمایه‌گذاری برخوردار است و هرچند در سال‌های اخیر گام‌های مثبتی برداشته شده، اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله داریم و باید با همکاری مجموعه‌های بزرگ اقتصادی کشور، مسیر توسعه استان را تسریع کنیم.

وی از راه‌اندازی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان توسط اداره‌کل اقتصاد و دارایی خبر داد و گفت: تمامی مدیران دستگاه‌های اقتصادی استان در این مرکز حضور فعال دارند و آماده همکاری با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی هستند و در همین راستا، بخشی از طرح‌های مصوب سفر ریاست محترم جمهوری نیز از طریق این مرکز در حال پیگیری است.

مدیر ارشد استان در ادامه با اشاره به ظرفیت‌های کشاورزی استان گفت: استان کرمانشاه آمادگی کامل دارد تا در حوزه صنایع تبدیلی، کشت و صنعت، فرآوری محصولات کشاورزی و احداث گلخانه‌ها با سرمایه‌گذاران همکاری کند و همچنین با توجه به نزدیکی به مرز عراق، صادرات محصولات کشاورزی و گلخانه‌ای به‌صورت گسترده امکان‌پذیر است.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه این استان رتبه نخست تولید نخود کشور را دارد، اظهار کرد: در حوزه فرآوری نخود و افزایش ارزش افزوده این محصول استراتژیک، نیاز به ورود بخش خصوصی و مجموعه‌های دانش‌بنیان داریم و همچنین در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، اراضی مناسبی تا هزار هکتار شناسایی شده که آماده سرمایه‌گذاری است.

استاندار کرمانشاه ادامه داد: در بخش آبزی‌پروری نیز کرمانشاه بین استان‌های غیرساحلی کشور رتبه نخست را دارد و ظرفیت افزایش تولید تا ۵۰ هزار تن در سال فراهم شده است.

دکتر حبیبی تأکید کرد: استان کرمانشاه حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ شرکت دانش‌بنیان و فناور دارد که می‌توانند بازوی علمی و اجرایی پروژه‌های اقتصادی استان باشند. از همه مدیران وزارت دفاع، هلدینگ‌های اقتصادی و بخش خصوصی دعوت می‌کنیم با نگاه توسعه‌ای در کرمانشاه حضور پررنگ‌تری داشته باشند و مطمئن هستیم حضور شما عزیزان در استان، خیر و برکت فراوانی به همراه خواهد داشت.