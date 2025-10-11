پخش زنده
مدیر کل فرهنگ و ارشاد خراسان شمالی گفت: دوازدهمین نمایشگاه کتاب در استان از ۲۷ مهر امسال به مدت یک هفته در مصلای امام خمینی (ره) بجنورد برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، محمدآریان با اشاره به اینکه این نمایشگاه در استان بعد از گذشت ۱۰ سال برپا میشود، افزود: در سالهای گذشته نمایشگاه کتاب به صورت شهرستانی در استان برگزار شده بود، اما طی مدت مذکور نمایشگاه استانی برگزار نشده بود.
آریان ادامه داد: این نمایشگاه به صورت متمرکز برگزار خواهد شد، به طوری که خانه کتاب فراخوان داده، ناشران در سامانه مربوطه ثبت نام میکنند و سپس کتابهای آنها توسط خانه کتاب در نمایشگاه کتاب به فروش میرسد که در همین راستا ۲۹۰ ناشر ثبت نام کرده و تاکنون ۱۵۰ ناشر نیز کتابهای خود را تحویل دادهاند.
آریان گفت: در حاشیه این نمایشگاه برنامههای جانبی همچون شاهنامه خوانی، نقد و بررسی کتاب و کارگاههای آموزشی نیز برپا میشود.