ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی از ۱۶ آبان به طور رسمی با برگزاری مراسم افتتاحیه آغاز میشود و ۳۰ آبان به پایان میرسد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، طبق سهمیهبندی صورت گرفته، به هر کشور ۲ سهمیه در بخش مردان و ۲ سهمیه در بخش بانوان داده میشود تا در مسابقات این رشته که در دو رده سبک وزن و سنگین وزن برگزار میشود، زیر وزنه قرار بگیرند.
طبق تصمیمگیری صورت گرفته، امیر جعفری و روحالله رستمی دو نماینده ایران در بخش مردان و نیکو روزبهانی و مهدیه محمدیان دو نماینده کشورمان در بخش بانوان خواهند بود.
در بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی، سه هزار و ۵۰۰ ورزشکار از ۵۷ کشور در ۲۳ رشته ورزشی (دوومیدانی، پارادوومیدانی، شنا، بسکتبال ۳ در ۳، بوکس، شترسواری، سوارکاری، ورزشهای الکترونیکی، شمشیربازی، فوتسال، هندبال، جودو، جوجیتسو، کاراته، موی تای، پاراوزنهبرداری، تکواندو، تنیس روی میز، والیبال، وزنهبرداری، دواتلون، کشتی و ووشو) به رقابت میپردازند.