با میانجیگری دستگاه قضایی استان سمنان اختلافات در ۷ پرونده کلان به ارزش بیش از ۹۸ میلیارد تومان به سازش ختم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، رئیسکل دادگستری استان سمنان گفت : این پرونده ها در شعب ششم و نهم دادگاههای تجدیدنظر این استان و نیز شعب دوم و پنجم شوراهای حل اختلاف شهرستان گرمسار در حال رسیدگی بود و از حیث ارزش مالی، نوع دعاوی مطروحه و تعدد اصحاب پرونده در زمره پروندههای مهم محسوب میشد
حجتالاسلام محمدصادق اکبری افزود : در هفته گذشته با تلاش مؤثر همکاران قضایی واداری، دبیران شوراهای حل اختلاف و همکاری معتمدان محلی و طرفین دعوی، سازش در این پروندهها حاصل شد و در نتیجه ادامه روند رسیدگی متوقف و پروندهها با رضایت طرفین به صلح وسازش انجامید.
وی تاکید کرد: تحقق سازش در پروندهها نهتنها به رضایت طرفین دعوی منجر میشود، بلکه موجب کاهش اطاله دادرسی، افزایش رضایتمندی عمومی و ارتقای سرمایه اجتماعی دستگاه قضایی نیز هست.
وی از مردم، معتمدان، متنفذان، میانجیگران، صلحیاران و نخبگان اجتماعی خواست در مسیر تقویت فرهنگ صلح، مدارا و گذشت با دستگاه قضایی استان همکاری کنند.