به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، بر اساس آخرین نتایج اعلام‌شده از سوی نظام رتبه‌بندی معتبر «تایمز» برای سال ۲۰۲۶، دانشگاه کردستان رتبه ۱۲۰۰-۱۰۰۱ را کسب کرد.

رئیس دانشگاه کردستان در رابطه با نتایج رتبه‌بندی تایمز گفت: این دانشگاه با رشد چشمگیر در شاخص‌های کلیدی کیفیت پژوهش، ارتباط با صنعت و افق بین‌المللی همراه بوده است.

عادل سی‌وسه‌مرده افزود: این رتبه‌بندی که دانشگاه‌ها را بر اساس پنج معیار اصلی ارزیابی می‌کند، نشان‌دهنده روند رو به رشد و چشم‌انداز مثبت دانشگاه کردستان است.

سی و سه مرده گفت: رشد قابل توجه در سه شاخص کلیدی و بهبود در ۲ شاخص دیگر، نویدبخش تداوم پیشرفت و ارتقای جایگاه دانشگاه در سال‌های آتی است.

رئیس دانشگاه کردستان به این هم اشاره کرد که این دانشگاه در رتبه‌بندی ۲۰۲۵ در میان دانشگاه‌های ایرانی، جایگاه یازدهم را به خود اختصاص داد و در میان دانشگاه‌های جهان هم در بازه رتبه‌ای ۱۰۰۱ تا ۱۵۰۰ قرار داشت.

این دانشگاه با پذیرش ۴۹۲ دانشجوی خارجی توانسته است در بعد بین المللی هم حرف‌هایی برای گفتن داشته باشد.