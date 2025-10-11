به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، امید کهربایی، مدیرکل زندان‌های استان سمنان گفت: این دو مددجو به دلیل ناتوانی در پرداخت دیه و بدهی مالی در زندان به‌سر می‌بردند، که با حمایت‌ مالی دفتر مقام معظم رهبری و تلاش ستاد دیه استان سمنان آزاد شدند.

کهربایی همچنین بر لزوم فرهنگ‌سازی در زمینه حمایت از زندانیان جرائم غیرعمد تأکید کرد و گفت: مشارکت مردم و نهاد‌های خیریه در این مسیر می‌تواند گره‌گشای مشکلات بسیاری از خانواده‌ها باشد.