صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) اعلام کرد که ۵۶ هزار کودک در نوار غزه در طول دو سال جنگ ارتش رژیم صهیونیستی یک یا هر دو والدین خود را از دست دادهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، صندوق یونیسف در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد که دو سال بمباران و جنگ باعث ویرانی فاجعهبار در سراسر نوار غزه شده و بیش از ۶۴ هزار کودک شهید و زخمی شدهاند.
این بیانیه افزود: ۳۲۰ هزار کودک زیر پنج سال در نوار غزه در معرض خطر سوء تغذیه حاد هستند و بیش از ۵۶ هزار کودک یکی از والدین یا هر دوی آنها را از دست دادهاند.
صندوق یونیسف اعلام کرد: ما از آتشبس در غزه استقبال میکنیم. آتشبس به کودکانی که در طول دو سال جنگ وحشتناک رنج و مشقت بردهاند، امید میبخشد.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل افزود: ما بیش از یک هزار و ۳۰۰ کامیون آماده ارسال و حمل چادر، غذا، دارو و لوازم آموزشی به نوار غزه داریم.
«اسامه حمدان» از رهبران جنبش حماس روز پنجشنبه گفت: براساس تفاهم های صورت گرفته در مذاکرات شرم الشیخ، از (جمعه) به طور میانگین روزانه ۶۰۰ کامیون حامل کمکهای بشردوستانه وارد نوار غزه خواهد شد.