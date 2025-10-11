به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، صندوق یونیسف در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد که دو سال بمباران و جنگ باعث ویرانی فاجعه‌بار در سراسر نوار غزه شده و بیش از ۶۴ هزار کودک شهید و زخمی شده‌اند.

این بیانیه افزود: ۳۲۰ هزار کودک زیر پنج سال در نوار غزه در معرض خطر سوء تغذیه حاد هستند و بیش از ۵۶ هزار کودک یکی از والدین یا هر دوی آنها را از دست داده‌اند.

صندوق یونیسف اعلام کرد: ما از آتش‌بس در غزه استقبال می‌کنیم. آتش‌بس به کودکانی که در طول دو سال جنگ وحشتناک رنج و مشقت برده‌اند، امید می‌بخشد.

صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل افزود: ما بیش از یک هزار و ۳۰۰ کامیون آماده ارسال و حمل چادر، غذا، دارو و لوازم آموزشی به نوار غزه داریم.

«اسامه حمدان» از رهبران جنبش حماس روز پنجشنبه گفت: براساس تفاهم های صورت گرفته در مذاکرات شرم الشیخ، از (جمعه) به طور میانگین روزانه ۶۰۰ کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه وارد نوار غزه خواهد شد.