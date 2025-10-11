به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل وبه نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دکتر مهزاد یوسفیان با اعلام این خبر اظهار کرد: این آمبولانس برقی با هدف بهبود خدمات انتقال بیماران، کاهش آلایندگی‌های زیست‌محیطی و ارتقای ایمنی بیماران و با حمایت مالی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل خریداری و راه‌اندازی شده است.

وی افزود: آمبولانس برقی خریداری‌شده با برند «پیشگامان خودرو پاک آراز» دارای طول ۳ متر و ۷۰ سانتی‌متر، عرض ۱ متر و ۳۰ سانتی‌متر و ارتفاع ۱ متر و ۸۰ سانتی‌متر است و از پنج باتری با ظرفیت ۱۰۰ آمپر ساعت بهره می‌برد و سرعت این وسیله ۱۵ کیلومتر بر ساعت است و باتری آن در مدت ۱۰ ساعت شارژ کامل می‌شود.

یوسفیان ظرفیت این آمبولانس را شامل یک بیمار، یک پرستار و یک راننده اعلام کرد و افزود: از جمله امکانات این دستگاه می‌توان به چراغ راهنما، بوق هشدار دنده عقب، نمایشگر شارژ باتری، چراغ گردان، کاور اتاق آمبولانس، فضای مخصوص حمل اکسیژن و تجهیزات پزشکی اشاره کرد.

رئیس بیمارستان دکتر فاطمی با اشاره به دلایل خرید این وسیله گفت: به دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب و فاصله زیاد بخش‌های بیمارستانی، به‌ویژه در بیماران ICU نروسرجری و جراحی مغز و اعصاب، انتقال بیماران در فصول مختلف دشوار بود و در گذشته این جابجایی‌ها به‌صورت دستی انجام می‌شد.

او ادامه داد: استفاده از آمبولانس برقی ضمن رعایت استاندارد‌های روز دنیا، موجب کاهش هزینه نگهداری، استفاده از انرژی پاک، کاهش آلودگی هوا، بهبود ایمنی بیماران و تسریع در خدمات‌رسانی می‌شود.