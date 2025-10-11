به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز _شنبه نوزدهم مهر_ منتهی به ساعت ۰۸:۰۰ در شهرهای اندیمشک ۱۵۸‌، بهبهان۱۵۵، دزفول۱۵۸، شوشتر۱۶۱ و هویزه ۱۶۱ به ثبت رسیده که گویای وضعیت قرمز و ناسالم آلودگی است.

شاخص کیفی هوا در شهرهای آبادان ۱۱۰، باغملک ۱۱۴، دشت آزادگان ۱۱۲، رامهرمز۱۱۰، لالی ۱۲۱ و مسجدسلیمان ۱۴۶ میکروگرم بر مترمکعب بوده که برای گروه‌های حساس ناسالم است و بر اساس آن افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

براساس اعلام این مرکز وضعیت هوا در آغاجری، اندیکا، اهواز، ایذه، خرمشهر، دهدز، شادگان، شوش، ملاثانی و هندیجان قابل قبول گزارش شده است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، بر اساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.