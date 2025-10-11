به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، امیر فاطمی گفت: پروژه نصب انشعابات فاضلاب در شهر شیروان به منظور ارتقای بهداشت عمومی انجام شده و از ابتدای آغاز طرح فاضلاب تاکنون ۴ هزار و ۵۰۰ انشعاب فاضلاب در سطح شهر شیروان نصب شده است.

وی افزود: از این میزان انشعاب، ۱۰۰۰ فقره در نیمه نخست سال جاری نصب و به بهره برداری رسیده است.

وی عنوان کرد: با توجه به گستره فعالیت و افزایش مشترکین در حوزه فاضلاب، در حال حاضر ۷ شرکت پیمانکار متعهد به نصب قریب به ۳هزار انشعاب دیگر در سطح شهر شیروان هستند.

فاطمی با اشاره به اینکه محل تامین اعتبار این پروژه از منابع جاری شرکت می‌باشد، گفت: در راستای تسریع اجرای این پروژه، قرارداد چهار پیمان کار دیگر نیز در مرحله ابلاغ می‌باشد.

وی اظهار داشت: تاکنون ۷۰ کیلومتر شبکه جمع آوری فاضلاب در سطح شهر شیروان اجرا شده است.

مدیرعامل آبفای استان با بیان اینکه اجرای پروژه جمع آوری و تصفیه فاضلاب شهر شیروان بعنوان یکی از طرح‌های شاخص عمرانی و چشم اندازی برای توسعه پایدار می‌باشد، تاکید کرد: این امر تامین کننده قسمت مهمی از نیاز آبی صنایع، حفاظت از منابع آب، محیط زیست و کاهش بحران کم آبی در منطقه می‌باشد.

در حال حاضر شهرستان شیروان دارای ۴۸ هزار و ۷۱۱ مشترک آب است و ۴ هزارو ۵۰۰ مشترک فاضلاب از خدمات دفع بهداشتی فاضلاب بهره‌مند هستند.