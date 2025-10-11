پخش زنده
منابع خبری صبح امروز (شنبه) از انجام حملات متعدد رژیم صهیونیستی به منطقهای در جنوب لبنان خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، خبرنگار شبکه خبری المیادین در جنوب لبنان گزارش داد که رژیم صهیونیستی حملات متعدد خشونتباری را علیه منطقه واقع میان شهرکهای «مصیلح» و «النجاریه» واقع در جنوب لبنان انجام داده است.
این خبرنگار المیادین در ادامه افزود تلاشهایی برای بازگشایی مسیری که شهرکهای «صیدا» و «النبطیه» را به یکدیگر متصل میکند و در نتیجه این حملات رژیم اشغالگر بسته شده بود، وجود دارد.
طبق گفته خبرنگار المیادین، حملات رژیم اشغالگر بین مصیلح و النجاریه خودروهای حفاری و چندین دستگاه بولدوزر را نیز هدف قرار داد.
در همین رابطه، خبرنگار شبکه خبری العربیه گزارش داد که در نتیجه حمله رژیم صهیونیستی به صیدا در جنوب لبنان یک تن شهید و پنج نفر دیگر زخمی شدهاند.
جنگندههای رژیم صهیونیستی صبح امروز (شنبه) با نقض حریم هوایی لبنان و نقض آتشبس برای هزارمین بار، نمایشگاه خودروها و تجهیزات سنگین راهسازی از قبیل بولدوزر و ... را در شهرک مصیلح در استان صیدا بمباران کردند که در نتیجه آن خسارتهای گسترده به تجهیزات وارد و یک نفر نیز شهید شده است.
خبرنگار المنار نیز گزارش داد حملات هوایی جنگندههای دشمن صهیونیستی به جاده مصیلح همزمان با عبور اتوبوس حامل سبزیجات انجام شد که منجر به شهادت یک شهروند و زخمی شدن برادرش شد.
از سوی دیگر، ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد جنگندههای اسرائیلی بامداد امروز منطقه مصیلح در جنوب لبنان را هدف حملات هوایی قرار دادند.
منابع عبری نیز گزارش دادند که ۲۰ موشک به منطقه مصیلح شلیک شده است.
صهیونیستها مدعی هستند زیرساختهای حزبالله را هدف قرار دادهاند، اما تصویری که از مکان حمله منتشر شده، به خوبی کذب بودن این ادعا را ثابت میکند.
در همین راستا، رسانههای لبنانی گزارش دادند که جنگندههای رژیم صهیونیستی بمبهای منفجره به سمت یکی از منازل در شهرک «عیتا الشعب» واقع در جنوب این کشور پرتاب کردند.
تلفات جانی و مالی این حمله تا بدین لحظه گزارش نشده است.