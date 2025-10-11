مشاور وزیر آموزش و پرورش و دبیر کمیسیون آموزش عمومی قرآن کریم گفت: این طرح یکی از مهم‌ترین برنامه‌های اجرایی سال جاری در حوزه آموزش قرآن در مدارس است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا مسیب‌زاده گفت‌: کمیسیون آموزش عمومی قرآن زیرمجموعه شورای توسعه فرهنگ قرآنی است که «سند راهبری تربیت قرآنی کشور را ساماندهی می‌کند و در وزارت آموزش و پرورش تشکیل شده است.

دبیر کمیسیون آموزش عمومی قرآن کریم افزود:اجرای طرح ارتقای آموزش‌های قرآنی آموزگاران ابتدایی یکی از مهم‌ترین فعالیت‌ها است که دنبال می‌شود.

مسیب‌زاده در ادامه با اشاره به برگزاری زنگ نماز در مدارس سراسر کشور در آغاز سال تحصیلی گفت: امسال خدا را شاکریم که زنگ نماز در آغاز سال تحصیلی در سراسر کشور برگزار شد.